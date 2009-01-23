Донецкий облсовет обвиняет Ющенко и Тимошенко в «газовых игрищах»

Депутаты Донецького областного совета потребовали от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и правительства выполнения конституционных обязанностей либо ухода в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, в принятом вчера на сессии облсовета обращении депутаты выразили «крайнюю обеспокоенность критической ситуацией, которая сложилась в социально-экономической жизни Донецкой области и в Украине в целом».

По их мнению, «правительство в лице премьер-министра Украины и Президент Украины, руководствуясь своими корыстными интересами, спровоцировали очередной внешнеполитический конфликт с Российской Федерацией, не задумываясь о его последствиях для обычных граждан Украины, не говоря уже об экономике страны».

В обращении депутаты подчеркнули, что «газовые игрища ЮЩЕНКО-ТИМОШЕНКО активизировали и усилили кризисные явления в экономике, и наибольшие потери понесла экономика промышленных регионов, особенно нашего региона».

В таких условиях, говорится в обращении, «неплатежеспособность населения не позволит рассчитаться с предприятиями теплосетей в текущем месяце, и уже в следующем месяце Украина может превратиться в «замерзший Алчевск».

Депутаты Донецкого облсовета потребовали решать проблемы бюджета, экономики, жилищно-коммунального хозяйства, энергетической безопасности страны комплексно, с привлечением органов местного самоуправления.

«Мы требуем от Президента Украины и правительства конкретных антикризисных решений по улучшению жизни граждан. Если они не в состоянии выполнять свои конституционные обязанности, они должны уйти в отставку», говорится в обращении.