Пикачу и Миньон под стенами Рады предложили себя на пост аудитора НАБУ (фоторепортаж)

Утром 20 марта 2017 года в Киеве под зданием Верховной Рады прошла театрализованная акция "Хочу быть аудитором НАБУ!".

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Активисты, одетые в костюмы Пикачу, Миньона, Шрека, панды, Губки Боба, черепашки-ниндзя, свинки Пеппи и других протестовали против назначения на эту должность Найджела Брауна, чья кандидатура ранее не обсуждалась и не утверждалась профильным комитетом.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада до сих пор не назначило аудитора НАБУ от парламента, поскольку депутаты не могут прийти к согласию относительно кандидатуры на эту должность.

В состав комиссии предполагалось выдвинуть кандидатуру заместителя генерального инспектора Департамента юстиции США Роберта Сторча, которую одобрил профильный комитет ВР.

Однако фракции "Народный фронт" и "БПП" предложили другую кандидатуру – Найджела Брауна, которая ранее не обсуждалась и не утверждалась профильным комитетом.