В БЮТ уже ищут того, кто ответит за идею повысить рыночный сбор

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заверяет, что законопроект «О местных налогах и сборах», который предусматривает повышение рыночного сбора в десятки раз, будет доработан или вообще не будет принят.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Тернополе депутат заявил, что этот законопроект, который уже был принят в первом чтении, не будет поставлен на повторное голосование, пока под ним не подпишутся представители крупнейших ассоциаций предпринимателей.

«Этот законопроект нужно доработать, в противном случае он дальше вообще не пойдет. Я голосовал за настоящий документ как “штык”, поскольку была соответствующая позиция фракции, я же не специалист в этих вопросах. В общем на сессии всем огласили, какие 10 местных налогов снимаются, и все подумали, что это – прекрасно, и проголосовали. Но никто не сообщил о введении того же рыночного налога”, – отметил Н.ТОМЕНКО.

По его словам, отдельные новшества законопроекта “О местных налогах и сборах”, которые прошли первое чтение, на начальном этапе принесли бы определенные поступления в бюджет, но потом привели бы к развалу экономики.

“Я уже говорил премьер-министру, что за такой документ кто-то должен отвечать. Как минимум, должен быть уволен заместитель руководителя налоговой, который подписывал этот проект и подавал его на рассмотрение”, – считает Н.ТОМЕНКО.