Заседание СНБО по газовой тематике отменили

23 января заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины по газовой тематике не состоится. Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По словам собеседника, причиной отмены является то, что на данный момент еще не готовы к рассмотрению те материалы, которые должны были быть рассмотрены на завтрашнем заседании.

В то же время, в Секретариате СНБО нашему агентству не подтвердили эту информацию.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что не видит целесообразности в том, чтобы проводить 23 января заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины для рассмотрения газового вопроса.

«На сегодня кризис (газовый – УНИАН) закончился, и на СНБО просто незачем рассматривать, кроме того, что пытаться вернуть «РосУкрЭнерго» на прежнюю посредническую работу между «Газпромом» и НАК «Нафтогазом». Но я не позволю этого сделать. Я не позволю Президенту страны возвращать коррупционного посредника между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.