Томенко предлагает не платить депутатам за прогулы

Заместитель Председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО обещает представить завтра проект закона, который будет предусматривать перерасчет зарплаты народных депутатов, которые не ходят на сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО сообщил на пресс-конференции в Тернополе. По его словам, для перерасчета зарплаты хватило бы распоряжения Председателя Верховной Рады. “Но поскольку это вопрос достаточно конфликтный, то я подготовил законопроект, который предусматривает для депутатов-прогульщиков уменьшение зарплаты. В бухгалтерию будут поступать данные, когда депутата не было на пленарном заседании, и за этот день он не будет получать зарплату. Также будет учитываться и неявка на заседание комитетов, ведь это тоже работа депутата”, - сообщил Н.ТОМЕНКО. Он заметил, что присутствие депутата на сессии фиксируется его подписью в соответствующем журнале накануне утреннего и вечернего пленарного заседания. “Понятно, что после этого отследить депутата уже сложно, не исключено, что его в зале потом не будет, а его карточкой кто-то будет голосовать. Но подписаться лично в журнале депутат все равно обязан”, – подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

По его подсчетам, если бы предложенный им законопроект действовал в прошлом году, государству удалось бы сэкономить минимум 10 млн. грн. При этом он добавил, что большинство депутатов добросовестно исполняют свои обязанности.