Тука считает, что в Крым поехали только "деятели" с "ЛДНР"

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что с визитом в оккупированный Крым поехали украинцы с оккупированных территорий.

Об этом Тука заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я ожидаю, что если это и подтвердится, то речь идет исключительно о деятелях из "орды ", то есть с неконтролируемых территорий - Плотницком и Захарченко и тому подобным. Не думаю, что с территории большой Украины кто-то поехал на это сборище", - заявил Тука.

По словам Туки, если подтвердится информация о визите в Крым иностранцев, их будет ожидать стандартная по украинскому законодательству процедура.

"Это уже не первый случай и по поводу тех персонажей, которые совершают визиты в Крым время от времени, Служба безопасности вместе с МИД имеет алгоритм действий, так что все будет в рамках законодательства. В принципе, так же как сейчас будет с девушкой, которая имеет намерение принять участие в Евровидение от России", - заявил Тука.

Ранее росСМИ сообщили, что в Крым прибыла делегация из около 20 человек, среди которых депутаты Европарламента, а также политики из стран Европейского союза, Сербии, СНГ и Латинской Америки.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Служба безопасности Украины должна проанализировать информацию относительно пребывания в Крыму политиков из европейских и других стран для введения против них санкций.

Кроме того, по его словам, проверке подлежит также информация относительно участия в этой пропагандистской акции украинских граждан, и в случае подтверждения их пребывания в Крыму, должны быть открыты уголовные производства в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщалось, 17 марта в Ливадийском дворце в Ялте, состоялась конференция так называемого Интеграционного комитета "Россия-Донбасс", которая, по замыслу оккупантов, будет заниматься "интеграцией Донбасса в Российской Федерации"