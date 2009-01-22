Нацсовет ни при чем: телеканалы лишали эфира по соображениям морали?

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не занимался, не занимается и не будет заниматься анализом и оцениванием содержания теле- и радиопрограмм и передач, поскольку это не входит в его компетенцию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, об этом заявил председатель Нацсовета Виталий ШЕВЧЕНКО, отвечая на комментарии, касающиеся решений Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали (НЭК) о запрещении показа на телевидении отдельных телепередач, а также по поводу размещения этой информации на сайте Нацсовета.

В.Шевченко также подчеркнул, что “Нацсовет не может принимать и не принимает решений, касающихся эфирного контента по собственной инициативе”.

Вместе с тем, отметил он, Национальный совет считается с тем обстоятельством, что в Украине существует НЭК как специальный орган, созданный для защиты общественной морали и наделенный правом делать выводы о содержании телеинформационной продукции и принимать ограничительные решения что касается ее публичного показа. “Поэтому нас удивляют претензии к Нацсовету по поводу информирования нами телерадиокомпаний и общественности о решении НЭК, тем более, что эти решения поступают к нам официально с просьбой рассмотреть их и сообщить о принятых мерах”, - отметил В.ШЕВЧЕНКО.

В Нацсовете замечают, что возражение некоторых руководителей телерадиокомпаний и политиков, причастных к этой сфере, против распространения на сайте ведомства информации о решении НЭК, является, по сути, игнорированием конкретных норм законодательства. К тому же, добавляют здесь, некоторые политики-депутаты, которые остро отреагировали на решение НЭК, сами же голосовали за закон, в соответствии с которым и была создана комиссия по вопросам защиты общественной морали и наделена правом оценивать и запрещать некондиционную видеопродукцию.

Председатель Нацсовета отмечает, что согласно закону, экспертные выводы имеет право делать лишь НЭК, а Национальный совет в случае получения от этого полномочного органа соответствующих решений обязан информировать телерадиоиндустрию об установленных ограничениях. “Поэтому очевидно, что претензии к Национальному совету относительно причин решений НЭК или относительно ненадлежащего реагирования на другие телерадиопередачи, которые возмущают общественность, безосновательны”, - подчеркивает он.

По словам В.ШЕВЧЕНКО, Нацсовет лишь информирует о тех решениях, которые направлены ей для реагирования, потому что это нужно делать, чтобы видеопродукция, к которой есть претензии НЭК как уполномоченного государством органа, не кочевала из одного телеканала в другой. “А любая телекомпания, получив претензии относительно своих программ со стороны НЭК, имеет все возможности выяснить причины и основания для этих претензий, а также опровергнуть их или устранить изъяны конкретного сюжета или передачи, о чем Национальный совет тоже добросовестно известит участников рынка телерадиоуслуг”, - отмечает руководитель ведомства.

Как сообщал УНИАН, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 19 января обнародовал выводы Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали относительно некоторых программ и передач, которые транслировались в эфире телекомпаний и которые нарушают действующее отечественное законодательство в сфере защиты общественной морали.

Учитывая принятые НЭК решения, Национальный совет рекомендовал воздержаться от показа передач «Речовий доказ» «Свідок», «Найвідоміші українські маніяки», которые транслировались в эфире ООО «Телестудия «Служба информации” (НТН) и сериала «Симпсоны», который транслировало ЗАО «ТелеОдин» (М1).

Нацсовет также рекомендовал воздержаться от показа фильма «Пожирательница мужчин», который транслировался 18 ноября в 23.07 в эфире телеканала ТРК «Студия 1+1», и передачи «Постскриптум», которая транслировалась в эфире телеканала ТВ «Центр» 27 сентября 2008 г. и 11 октября в 21 час.

Кроме того, рекомендовалось воздержаться от показа развлекательной передачи «Comedy club» (российской и украинской версии), которая транслировалась в эфире ЗАО «Новый канал» в течение августа и сентября 2008 года.

Национальный совет обратился к руководителям всех телерадиоорганизаций с просьбой принять эту информацию к сведению.