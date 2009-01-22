Ющенко рассказал, как сорвали план поставить Украину на колени

Президент Виктор ЮЩЕНКО в День Соборности Украины призывал соотечественников к единству вокруг родного государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, это он подчеркнул в своей речи в Доме учителя на торжествах по случаю 90-й годовщины объединения Украины в единое государство - провозглашение Акта Соединения.

“Значение этого события, безусловно, выходит за пределы политических, временных и даже географических обстоятельств 1919 года. Оно стала для Украины вечной ценностью. Этот день - знак. Этот день - символ. Символ соборности, единства, способности украинцев к консолидации, к труду и битве за собственное государство”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Глава государства подчеркнул также необходимость воздать почести тем, кто 90 лет назад поднял над Украиной идею нации, государства и нашего народного единства.

“Мы вспоминаем десятки тысяч патриотов, ставшие интеллектуальным, духовным и военным проводом нашего народа. Мы чествуем имена Михаила Грушевского, Владимира Винниченко, Евгения Петрушевича, Симона Петлюры, Евгения Коновальца и других деятелей и лидеров Украины - Украинской и Западноукраинской Народных Республик. Мы с благодарностью вспоминаем всех соотечественников, которые во время национальной революции 1917-1921 гг. боролись за наше государство”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Говоря о настоящем, Президент констатировал, что “сейчас мы переживаем нелегкие времена, но я убежден, великие и знаковые”. “Как никогда раньше, сегодня необходимо наше единство, рассудительность, мудрый выбор”, - подчеркнул он.

По словам В.ЮЩЕНКО, “одной из причин, почему Украинское государство потерпело временное поражение в начале 20-го века, было то, что широкие слои людей поверили в сладкую ложь большевиков. Это обернулось смертью миллионов украинцев, которые мечтали об Украинском государстве и независимости”.

Безусловно, подчеркнул Президент, “за прошлое необходимо нести ответственность. И, если хотим достойной жизни, каждый вывод, в том числе и того времени, необходимо вычеканить на челе”.

Однако глава государства призвал украинцев не верить “бездумно сладким обещаниям”.

“Не надо бездумно верить политикам, которые способны в один момент сдать национальные интересы. Не надо надеяться, что кто-то вместо нас создаст успешную сегодняшнюю нашу жизнь”, - сказал он.

“Наша сила - повторяю многократно - это единство вокруг родного государства. Это - приоритет номер один. Государство не строится завтра или послезавтра - государство строится сегодня. Украинцами становятся не завтра и не послезавтра - ими становятся сегодня”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

При этом он обратил внимание, что это единство, к сожалению, не так часто существует среди политиков, которые очень часто рассматривают родную страну как очередной бизнес-проект.

Но, по убеждению В.ЮЩЕНКО, это единство всегда существовало и всегда будет существовать среди украинского народа, среди украинских людей.

“Стремление помочь соотечественникам объединило украинцев во время аварий в Алчевске, Ожидове, трагедий в Днепропетровске, Евпатории, в том страшном и тяжелом лете, которое пережили в 2008 году шесть областей Украины, где десятки тысяч людей были выброшены буквально за три дня на улицу”, - сказал Президент.

Также, по его словам, “стремление гордиться своей страной объединило украинцев во время побед нашей олимпийской и паралимпийской сборных в Пекине или футбольной сборной на Чемпионате мира по футболу”.

Кроме того, отметил В.ЮЩЕНКО, стремление сохранить тепло в жилищах украинцев по всей стране объединило усилия украинских инженеров, техников, управленцев, менеджеров, которые обеспечили бесперебойное снабжение газа из западных газохранилищ к людям в Донбасс, Луганск, Харьков, Днепропетровск. “Наша система работала так, как не предусматривалось ни одним из проектов, включая и время перестройки этой газотранспортной системы. Была проведена колоссальная работа, и, по сути, сорван тот план, цель которого была восточные регионы Украины на второй день поставить на колени. Еще раз показать место Украины”, - заявил Президент.

Поэтому он призвал не забывать, что благодаря высокому профессионализму украинских специалистов, сверхсложная техническая задача, беспрецедентная задача по развороту газотранспортной системы была решена за несколько часов 1 января.

“Эти люди выполнили свой долг так, как надлежит патриотам Украины”, - добавил он.

“Как единая нация, мы должны положить конец любым искусственным внутренним распрям и недоразумениям. Украинское государство появилось на исконных этнических украинских территориях. Наше национальное единство, безусловно, живо и активно. Лишь родное государство, его единство, осознание того, что национальный суверенитет и соборность превыше всего - является залогом полнокровного, безопасного существования нашего народа”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он также выразил уверенность, что настало время предоставить Дому учителя в Киеве национальный статус, возобновить его имя - Центральная Рада и превратить его в современный музейный комплекс для изучения и распространения знаний об освободительных войнах.

“Сегодня в Центральной Раде открываем музей Украинской революции. Я хочу поблагодарить всех, кто за много лет трудился над созданием этого музея. Это – великое и, безусловно, святое дело, благодаря которому Украине возвращаются настоящая история, настоящие имена и настоящие святыни”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.