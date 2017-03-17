Современные политики должны изучить уроки Украинской революции 1917-1921 годов – Вятрович

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что современные политики должны изучить уроки Украинской революции 1917-1921 годов.

Как передает корреспондент УНИАН. об этом он сказал сегодня во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю 100-летия Украинской революции 1917-1921 годов.

"Уроки Украинской революции 1917-1921 годов должны внимательно изучить, в первую очередь, современные украинские политики", - заявил Вятрович.

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Он отметил, что одним из важнейших среди этих уроков является то, что в Украине каждый политик может иметь друзей, союзников, конкурентов, соперников, оппонентов, но "враги, с которыми надо бороться действительно бескомпромиссно, - за пределами Украины, в России, которая ведет войну против всех нас".

"Конкуренты, соперники, оппоненты могут видеть Украину другой в будущем. Но враги ее просто не видят в будущем", - сказал Вятрович и подчеркнул, что целью является уничтожение врагов государства.

Он отметил, что участники Украинской революции 1917-1921 годов поняли этот урок слишком поздно, поэтому «оставили страну на растерзание врагу, поэтому дописывали свои очень интересные и поучительные мемуары в кофейнях Вены, Парижа или Берлина».