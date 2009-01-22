В Севастополе зарегистрирована депутатская группа «За Януковича!»

В Севастопольском городском совете зарегистрирована депутатская группа «За Януковича!».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель горсовета Валерий САРАТОВ перед закрытием очередного пленарного заседания горсовета.

В группу вошли 9 депутатов фракции «Регион Севастополь», самой многочисленной (в нее входят 42 из 75 депутатов) в горсовете. Возглавил депутатскую группу «За Януковича!» депутат Сергей САВЕНКОВ, исключенный на днях из Партии регионов решением политсовета Севастопольского отделения партии (председатель горсовета и лидер севастопольских регионалов Валерий САРАТОВ позавчера на пресс-конференции подтвердил эту информацию, но подчеркнул, что исключение С.САВЕНКОВА из партии связано не с созданием депутатской группы, а с тем, что С.САВЕНКОВ не выполнил решение политсовета).

Как стало известно УНИАН из источников в горсовете, в группу вошли преимущественно депутаты-руководители предприятий и бизнесмены.

Как сообщал УНИАН, в начале января текущего года группа депутатов Севастопольского горсовета - представители фракции «Регион Севастополь» образовала депутатскую группу «За Януковича!»

Как отмечалось в сообщении депутатской группы, «снижение доверия горожан к партии власти, выразившееся в резком падении рейтинга, заставило задуматься и проанализировать итоги работы депутатского корпуса фракции «Регион Севастополь». Результаты на сегодняшний день неутешительные. Требование руководства горсовета жестко соблюдать партийную дисциплину привело к конфликту интересов города и личных интересов отдельных политиков».

В сообщении также говорилось, что «на фоне всеобщего политического и экономического кризиса, депутаты обязаны сплотиться под флагами Партии регионов и принимать решения исключительно приемлемые для города и севастопольцев».