Иск Украины против России: Зеркаль рассказала, когда ждать первых решений

Украинская делегация должна защитить украинских инвесторов, которые потеряли свою собственность в оккупированном Крыму. Об этом во время встречи с президентом Петром Порошенко заявила представитель Украины в Международном Суде ООН в Гааге, заместитель Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает пресс-служба главы государства.

«Это очередной этап и один из элементов привлечения Российской Федерации к международно-правовой ответственности. Он очень важный и очень чувствительный для всего мирового общества, поскольку это действительно первый раз, когда член Совета Безопасности ООН отвечает за деятельность, связанную с финансированием терроризма», - отметила она.

По ее словам, украинская делегация в суде в ООН также имеет задачу защитить и тех людей, которые пострадали в результате незаконных террористических действий России на Донбассе.

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«Мы продолжаем защиту интересов Украины согласно Морской Конвенции и уже в мае состоятся первые слушания, которые будут посвящены вопросам по процедуре», - добавила она.

Зеркаль подчеркнула, что решение по применению временных мер в деле «Украина против РФ» ожидается до конца апреля.

«Для нас будет важным сам факт принятия судом решения по применению этих временных мер для защиты украинских граждан», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, главная цель иска Украины против России в Международном суде Организации Объединенных Наций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации является защита жизни и прав украинских граждан.