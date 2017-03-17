Письмо о лишении Парасюка неприкосновенности подписали уже более 500 полицейских – Аброськин

Как сообщил начальник ГУ НП Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, письмо уже подписали более 500 сотрудников полиции Донетчины.

Как сообщал УНИАН, вечером 14 марта в Славянске на блокпосту произошел конфликт между правоохранителями и депутатом Парасюком, который сопровождал сторонников торговой блокады Донбасса.

Полиция попросила для проверки документы на оружие, однако им отказались их предоставить. В результате словесной перепалки возник конфликт, во время которого Парасюк начал наносить удары сотрудникам полиции, пытался вырвать оружие у полицейских.

По сообщению Аброськина, в результате конфликта 7 сотрудников полиции оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.