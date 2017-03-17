Письмо о лишении Парасюка неприкосновенности подписали уже более 500 полицейских – Аброськин

03:53, 17 марта 2017
Политика
3347

Личный состав полиции Донетчины обращается к Президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины и Генеральному прокурору с просьбой лишить народного депутата Владимира Парасюка неприкосновенности.

Полиция Донетчины обратилась к президенту, председателю ВР и генпрокурора / фото: УНИАН

Как сообщил начальник ГУ НП Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, письмо уже подписали более 500 сотрудников полиции Донетчины. 

Как сообщал УНИАН, вечером 14 марта в Славянске на блокпосту произошел конфликт между правоохранителями и депутатом Парасюком, который сопровождал сторонников торговой блокады Донбасса.

Полиция попросила для проверки документы на оружие, однако им отказались их предоставить. В результате словесной перепалки возник конфликт, во время которого Парасюк начал наносить удары сотрудникам полиции, пытался вырвать оружие у полицейских.

По сообщению Аброськина, в результате конфликта 7 сотрудников полиции оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #полиция#неприкосновенность#Парасюк