Тимошенко не нашла времени похвастать московским успехом перед Ющенко?

Секретариат Президента Украины еще не получил официальной информации о результатах газовых переговоров, проведенных украинской делегацией в Москве 19-20 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что в связи с этим его заявление, а также заявление Президента Украины сделанное вчера в Чернигове, базировались на информации, полученной из телефонных разговоров с членами украинской делегации.

«Это информация от украинской делегации, которая получена в телефонном режиме… Пока письменного отчета, по моей информации, не поступило», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ, отвечая на вопрос, какими данными пользовался Президент, комментируя контракты на покупку и транзит газа в 2009 году, подписанные в Москве.

Вместе с этим он отметил, что украинская делегация выполнила директивы Президента не в полном объеме. Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что в директивах Президента говорилось о необходимости исключения посредника в отношениях между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», а также о пропорциональном повышении цены на газ и ставки на его транзит через территорию Украины.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что конкретных размеров цены и ставки в директивах не содержалось – в документе был изложен лишь принцип подхода к изменению этих показателей.

Кроме того, Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что 19 января Президент не давал правительству новых директив для ведения газовых переговоров.

Справка УНИАН. 19 января 2009 г. в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально.

По данным НАК "Нафтогаз Украины", закупочная цена природного газа для Украины в первом квартале 2009 года составит 360 долл. за тыс. куб м, во втором квартале - 270 долл. за тыс. куб. м, в третьем квартале - 219 долл. за тыс. куб. м, в четвертом квартале - 162 долл. за тыс. куб. м. за 1 тысячу кубометров.