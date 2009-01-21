В БЮТ думают, что Ющенко предлагает Раде политическую войну
Наливайченко ни за что не назначат?
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что ВР не даст согласия на назначение Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ.
Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя соответствующее представление в парламент Президента Украины.
“Такая позиция Президента является предложением политической войны украинскому парламенту”, - считает Н.ТОМЕНКО.
По его словам, создается впечатление, что Президент Виктор ЮЩЕНКО долгое время не владеет полной информацией относительно ситуации в ВР и отношения парламента к деятельности СБУ, поскольку предыдущий представитель Президента в ВР не работал в парламенте.
«Исходя из этого, создается впечатление, что Президент не знает, как оценивается всеми фракциями деятельность Службы безопасности Украины», - сказал он.
Н.ТОМЕНКО напомнил, что в ВР уже заслушивалась информация генерального прокурора Украины о подтверждении фактов незаконных действий народных депутатов, которые были обнародованы и.о. председателя СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО. «Не был подтвержден ни один факт, который официально не был подан в Генеральную прокуратуру”, - сказал он.
Заместитель председателя ВР также заметил, что в Верховной Раде неоднократно затрагивался вопрос относительно незаконных действий СБУ в части политического преследования, прослушивания и политизированных действий этого ведомства, которые не соответствуют действующему законодательству. “Поэтому вполне очевидно, что эта кандидатура не получит поддержки большинства фракции НУ-НС, не то, что большинства парламента”, - сказал он.
В то же время, по словам Н.ТОМЕНКО, более вероятным является создание в парламенте Временной следственной комиссии, которая займется изучением заявлений представителей СБУ относительно причастности ряда депутатов к коррупционным действиям. “Был создан позорный прецедент, когда после телевизионных шоу, в которых обвинялись народные депутаты, ни один документ не поступил в Верховную Раду Украины”, - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 16 января Президент В.ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду представление о назначении В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем Службы безопасности Украины. В то же время, в Верховной Раде предлагается создать Временную следственную комиссию по вопросам расследования заявлений и.о. председателя Службы безопасности Украины В.НАЛИВАЙЧЕНКО и заместителя председателя СБУ Тиберия ДУРДИНЦА относительно обвинений некоторых народных депутатов в коррупции, контрабанде, рейдерстве, злоупотреблении служебным положением и других преступлениях. Соответствующий проект постановления внесен народным депутатом от фракции НУ-НС Геннадием МОСКАЛЕМ.