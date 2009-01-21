Тимошенко требует, чтобы её обидчики извинились лично

Дочерняя компания «Газпрома» «Газпромсбыт Украина» не будет выполнять функции посредника при поставках российского газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции после заседания Кабмина премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос, является ли «Газпромсбыт Украина» посредником.

«Газпромсбыт Украина» абсолютно никакого отношения к посредничеству не имеет. Весь объем газа, который будет поступать в Украину, будет закупаться «Нафтогазом» у «Газпрома». Ни единая капля газа не будет закупаться иным образом», – заявила премьер-министр.

При этом она потребовала извинений от тех, кто заявлял, что она лоббирует своих посредников для поставки российского газа в Украину. «Я хотела бы, чтобы извинились все, кто говорил, что правительство ищет других посредников, передо мной лично. Никаких посредников на газовом рынке не будет», – уверила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 20 января заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ на пресс-конференции сказал, что ОАО «Газпром» получило право обслуживать до 25% рынка промышленных потребителей Украины.

«Газпром» через компанию «Газпромсбыт Украина» будет иметь право обслуживать до 25% рынка промышленных потребителей Украины», – сказал он.

«Это важная часть наших договоренностей, которые отображают партнерские отношения НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», – сказал он.

Говоря об объеме этого газа, А.МЕДВЕДЕВ отметил, что это будет зависеть от внутреннего спроса.