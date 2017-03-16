Как развивались события вокруг блокады на Донбассе: ключевое (видео)

В конце января 2017 года ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переездов, через которые антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий Донбасса для работы ТЭС Украины.

По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля 2017 года.

15 февраля Кабмин ввел режим чрезвычайного положения в энергетике из-за блокаду оккупированной части Донбасса.

13 марта полиция после штурма редута вблизи Кривого Торца задержала 43 блокадщиков. После этого по городам Украины прокатилась волна протестов с требованием освободить задержанных. 15 марта СНБО принял решение о прекращении грузовых перевозок на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.