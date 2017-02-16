Вопрос энергетической блокады Донбасса рассмотрит СНБО – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины заявил, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств.

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Сегодня СНБО рассмотрит вопрос энергетической блокады. - Президент — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) February 16, 2017

"Сегодня СНБО рассмотрит вопрос энергетической блокады", - цитирует президента пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Порошенко добавил, что будут приняты решения о диверсификации источников поставок энергетического угля.

«Будем принимать дополнительные решения по диверсификации источников поставок энергетического угля, не забывая при этом, что и тот уголь, который добывают на оккупированных территориях, он тоже наш – украинский, и должен занимать свою долю в энергетическом балансе страны», - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что оптимальные пути разблокирования будут обязательно найдены. «Мы защитим права граждан Украины и по эту, и по ту сторону линии столкновения», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, в конце января воины АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, по которым антрацит поставляется со временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки остановили 10 февраля 2017 года. По данным компании - оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго», существующий запас антрацита (842 тыс. тонн на 12 февраля) можно использовать в течение 40 дней.

В результате этой блокады под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей и других потребителей, поэтому 15 февраля Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о вводе чрезвычайного состояния на рынке электроэнергии, который предусматривает сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны.