Дату президентских выборов назначит Верховная Рада

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН призывает политиков не дебатировать вокруг даты проведения президентских выборов и отмечает, что их нужно провести в соответствии с Конституцией Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил на пресс-конференции в Новоград-Волынском во время рабочей поездки по Житомирской области.

Он выразил убеждение, что финансовый, политический и экономический кризис в Украине на 15-20% обусловлен внешними факторами, “а 80% причин упомянутого кризиса - это наши внутренние причины".

По его словам, пока Верховная Рада Украины не примет постановление с определением даты проведения президентских выборов, "всем стоило бы заниматься своими непосредственными делами, а не пытаться углублять противостояния в обществе".

"Мы прочитаем Конституцию, проведем консультации с ЦИК, если нужно, с Конституционным Судом и примем соответствующее решение Верховной Рады. Я считаю, что хотя бы вокруг этой темы и проблемы мы не будем "ломать копья", потому что сегодня не то время. Нужно всем начинать работать, а не сводить счеты", - отметил В.ЛИТВИН.