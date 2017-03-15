ВР сегодня рассмотрит вопрос относительно защиты прав внутренне перемещенных лиц

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит ряд вопросов, касающихся защиты прав внутренне перемещенных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, это проекты законов об обеспечении бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц и реализации права таких лиц на бесплатное временное проживание.

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Также депутаты рассмотрят законопроект о статусе и социальной защите мирных граждан, которые пострадали в результате проведения антитеррористической операции.

Кроме того, сегодня ВР, в частности, рассмотрит вопрос относительно рекомендаций парламентских слушаний и назначения именных стипендий парламента для самых талантливых молодых ученых.