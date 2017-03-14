Британский лорд назвал оккупированный Крым "исторической частью России": посольство Украины ждет объяснений

Об этом говорится в сообщении на сайте Посольства Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

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В дипломатическом представительстве сообщили, что приняли во внимание утверждение Белфа в интервью российскому изданию "Известия" о том, что оккупированный Крым является "исторической частью России" и что Москва "выполнила волю крымчан путем возвращения полуострова".

В связи с этим украинские дипломаты заявили, что связались с офисом лорда Белфа, чтобы получить подтверждение сказанных слов или опровержение ложных приписываемых утверждений.

"Между тем, мы хотели бы отметить, что весь цивилизованный мир, в том числе все ведущие международные организации, уже признали факт, что Россия грубо и трусливо аннексировала Крым, в котором в настоящее время осуществляет систематические нарушения прав человека, пытаясь уничтожить идентичность украинцев и коренного народа полуострова - крымских татар", - заявили в посольстве.

Дипломаты также решили напомнить о многочисленных заявлениях премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и государственного секретаря по иностранным делам и делам Содружества Соединенного Королевства Бориса Джонсона, что "Крым - это Украина" и "Россия должна вернуть полуостров", а также то, что "санкции против России должны оставаться в силе".