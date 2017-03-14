Во Львове активисты "мирно и спокойно" выдвинули свои требования в помещении ЛОГА (фото)

Около 30 активистов различных общественных и политических организаций выдвинули ряд требований к власти и силовикам. Речь идет, прежде всего, об освобождении задержанных 13 марта участников торговой блокады с ОРДЛО.

Как сообщил ZAXID.NET лидер Экономического бойкотного движения Олег Радик, в ночной встрече в ЛОГА с председателем ЛОГА Олегом Синюткой при участии руководителя областной полиции Валерия Середы и начальника управления СБУ во Львовской области Виктора Андрейчука, львовские активисты выдвинули ряд требований. В частности, они требуют до 10:00 вторника, 14 марта, отпустить задержанных участников блокады, срочно допустить к ним медиков и обнародовать списки задержанных.

Читайте такжеКак проходил ночной митинг на Майдане (фоторепортаж)

В случае подтверждения некорректного обращения с задержанными, активисты требуют возбудить уголовные дела против виновных в этом силовиков.

По словам Радика, председатель ЛОГА Олег Синютка пообещал в ближайшее время связаться с президентом Петром Порошенко и донести до него требования львовских активистов.

В то же время активистка общественной организации «Варта-700» Наталья Шелестак, которая также была участницей переговоров, заявила, что активисты создали штаб для помощи задержанным на востоке лицам.

«Руководители общественных организаций решили проговорить с руководителем Львовской ОГА и силовым блоком о том, что происходит на востоке. Мы требуем, чтобы нам предоставили точную информацию о том, что там произошло. Сейчас есть информация от СБУ о задержании 43 человек. Мы требуем предоставления им медицинской и юридической помощи. И до 10:00 эти люди должны быть освобождены», – рассказала после встречи в ЛОГА Наталия Шелестак.

Около 01:00 14 марта на сайте ЛОГА было опубликовано сообщение с подтверждением требований активистов к власти. «Председатель ОГА и руководители правоохранительных структур взяли на себя обязательство проинформировать о проведенной встрече руководство государства и руководителей правоохранительных органов», – сказано в сообщении.

В целом во встрече с Олегом Синюткой приняли участие около 30 активистов. Журналистов на эту встречу не пустили. Руководитель СБУ Львовской области Виктор Андрейчук сообщил, что сама встреча проходила мирно и спокойно, а ее инициаторами стали активисты общественных организаций.