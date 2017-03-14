Аваков ожидает от СНБО рассмотрения в среду вопроса о прекращении работы "Сбербанка России" в Украине

Об этом глава МВД сообщил в эфире телеканала «ZIK».

"Я действительно считаю, что российские банки не могут работать в Украине в таких условиях, особенно государственные банки, которым является "Сбербанк России", - заявил Аваков.

"Я выступил с публичным отношением к этому вопросу, призвав Национальный банк и СНБО соответственно принять соответствующее решение. Насколько я знаю, президент на среду собирает Совет безопасности и обороны, и я думаю, что этот вопрос там будем включен и рассматриваться. И думаю, что законодательным способом мы этот вопрос урегулируем", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 7 марта в российских СМИ появилась информация о том, что российский «Сбербанк» готов к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ клиентов, которые предъявляют «паспорта» так называемых «ДНР» и «ЛНР», руководствуясь соответствующим указом президента России о признании этих псевдодокументов.

Аваков призвал Национальный банк Украины отреагировать на заявление российского «Сбербанка» о начале приема фейковых документов «ЛНР/ДНР» и прекратить его деятельность в Украине.

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В Нацбанке на запрос УНИАН сообщили, что банковские учреждения, которые работают в Украине, при обслуживании клиентов не имеют права принимать от граждан «паспорта» так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Также в НБУ заявили, что в случае подтверждения информации о приеме «Сбербанком России» при обслуживании клиентов паспортов непризнанных «ДНР» и «ЛНР» регулятор будет инициировать санкции Совета национальной безопасности и обороны к соответствующему дочернему банку в Украине.

Вместе с тем, сам «Сбербанк России», ключевым собственником которого является центральный банк РФ, заявил о строгом соблюдении в своей работе международного законодательства и законодательства Украины.

10 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство готово принять все зависящие от него решения в отношении «Сбербанка России» в случае, если подтвердится информация о финансировании через этот банк так называемых народных республик «ЛНР» и «ДНР».

Сегодня, 13 марта, активисты, которые требуют аннулировать лицензию «Сбербанка России», замуровали центральный вход в отделение этого учреждения на улице Владимирской в центре Киева. Еще один вход в отделение банка они заблокировали мешками с песком. Участники акции также заявили, что завтра намерены не пустить на работу сотрудников финучреждения.