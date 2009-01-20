Лукашенко и Ющенко сегодня встретятся в Чернигове

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник встретится в Чернигове со своим украинским коллегой Виктором Ющенко, основной темой переговоров станет наращивание сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Запланировано, что президенты проведут встречу в формате "один на один", после чего под их председательством состоятся украинско-белорусские переговоры, сообщает Интернет-представительство Президента Украины.

"По итогам 2008 года объем взаимного товарооборота Беларуси и Украины превысил $5 млрд. Для сравнения – в 2003 году этот показатель составил $705,6 млн. Важно сохранить положительную динамику развития торгово-экономических отношений, в том числе и посредством выработки планов совместных действий в условиях мирового финансово-экономического кризиса", - отмечает пресс-служба белорусского президента.

В повестке дня также упрощенный порядок проезда по участку автомобильной дороги Славутич – Чернобыльская АЭС, проходящего по белорусской территории.

К подписанию подготовлены ряд двусторонних документов. Запланирована пресс-конференция лидеров двух стран.