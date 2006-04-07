Ющенко расскажет о своем видении коалиции. Радиообращение к народу

Завтра, 8 апреля, в 18.00 прозвучит радиообращение Президента Украины Виктор ЮЩЕНКО к украинскому народу.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в радиообращении В.ЮЩЕНКО, в частности, сосредоточится на вопросах создания парламентской коалиции и выработке ею единой программы и изложит свое виденье принципов ее формирования. Кроме того, в обращении В.ЮЩЕНКО будет уделено внимание вопросу выработки четких механизмов участия оппозиции в формировании государственной политики.

Обращение будут транслировать три программы Украинского радио и «Радио ЭРА» FM с повтором в воскресенье, 9 апреля, в 10.00.

Украинское радио также повторит выступление в субботу в 22.00.

Кроме того, обращение Президента можно послушать в Интернете.

За рубежом оно прозвучит в эфире Всемирной службы «Радио Украина» Украинского радио.