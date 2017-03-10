В МИД РФ устроили "истерию" по поводу военной помощи Украине со стороны Канады

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы также с серьезной озабоченностью восприняли решение Канады о продлении военной миссии в Украине. В ее рамках канадские инструкторы занимаются на украинских полигонах так называемым натаскиванием украинских военнослужащих для последующей отправки на Донбасс», - сказала Захарова.

По ее словам, подобные решения правительства Канады «крайне опасны» и мешают «политическому урегулированию».

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«Более того, по имеющимся у нас данным, инструкторами не ограничивается. Канадцы начали поставку для ВСУ боеприпасов», - добавила Захарова.

Она заявила, что вместо того, «чтобы оказывать давление на Киев, заставить его полностью выполнить обязательства по Минским соглашениям, Оттава подыгрывает сторонникам силового решения ситуации на Донбассе и потворствует продолжению кровопролития».

Представитель МИД РФ также заявила, что последствия от такой политики «будут на совести» канадцев.

Как сообщал УНИАН, с лета 2015 года канадские военные инструкторы были привлечены к тренировкам более 3,2 тыс. украинских солдат.

7 марта стало известно, что Канада продлила срок пребывания в Украине своих военных инструкторов до конца марта 2019 года.