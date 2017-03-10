ГПУ вызывает двух депутатов на допрос по делу о захвате Луганской ОГА

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

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"Народные депутаты Украины Андрей Билецкий и Андрей Левус вызываются на допрос в качестве свидетелей в Генеральную прокуратуру по делу о захвате Луганской ОГА весной 2014 года", - написала Сарган.