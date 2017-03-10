ГПУ вызывает двух депутатов на допрос по делу о захвате Луганской ОГА
10:34, 10 марта 2017Политика
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Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос внефракционного народного депутата Андрея Билецкого и народного депутата из фракции "Народный фронт" Андрея Левуса.
Билецкого ждут на допрос / Фото УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
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"Народные депутаты Украины Андрей Билецкий и Андрей Левус вызываются на допрос в качестве свидетелей в Генеральную прокуратуру по делу о захвате Луганской ОГА весной 2014 года", - написала Сарган.
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