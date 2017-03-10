Порошенко поздравил Туска с переизбранием на посту президента Европейского Совета

Президент отметил, что в условиях чрезвычайно сложных внутренних и геополитических процессов, с которыми столкнулся Европейский Союз во времена первой каденции президента Европейского Совета, Туск проявил высокие лидерские качества и доказал искреннюю преданность идее Объединенной Европы и общим европейским ценностям.

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«В Украине глубоко уважают президента Туска, который с первых дней пребывания во главе Европейского Совета - с 1 декабря 2014 года - обеспечил единство и солидарность всего ЕС с украинским народом в его борьбе с российской агрессией, демонстрировал бескомпромиссность и последовательность в отстаивании суверенного цивилизационного выбора и восстановлении территориальной целостности нашего государства», -подчеркнул Порошенко.

Глава государства заметил, что ожидает продолжения их тесного сотрудничества для достижения общих стратегических целей.

«Не сомневаюсь, что Украину и ЕС при его лидерстве ждет немало новых свершений в пользу мира, стабильности и процветания», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Туск останется на своем посту на второй срок до 2019 года.

За его переизбрание сегодня, 9 марта, проголосовали 27 из 28 глав государств и правительств стран-членов Европейского Союза в ходе саммита ЕС. Против переизбрания Туска активно выступала Польша.