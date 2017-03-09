В Кремле прокомментировали заявление представителей МИД РФ в Гааге о "найденном" боевиками оружии в шахтах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил, что Россия не является участником этого "внутриукраинской кризиса", передает собственный корреспондент УНИАН.

"Россия никогда не была участницей боевых действий на юго-востоке Украины. Второе: Киеву виднее, откуда могут брать оружие представители Донбасса и где это оружие складировалось", - гнут свою линию в Кремле.

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Напомним, 7 марта представитель РФ Илья Рогачев на заседании суда назвал АТО "конфликтом, который развязала украинская власть, ее Вооруженные силы и нерегулярные батальоны против людей на востоке Украины, самоорганизованных в "ЛНР" и "ДНР", которые искали защиты от тех, кто захватил власть во время переворота".

Он заявил, что Россия не поставляет вооружение на Донбасс: "Относительно поставки вооружения, то источником поставок является прежнее вооружение советской армии, которое было в хранилищах, которые также были расположены в шахтах и были захвачены повстанцами, или это вооружение, которое было оставлено украинской армией".