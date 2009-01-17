Медведев предоставил Путину и Тимошенко договариваться без него

Переговоры о возобновлении поставок российского газа в Европу продолжат премьер-министры России и Украины Владимир ПУТИН и Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщил Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ сегодня на пресс-конференции по итогам газовой конференции в Москве, передает РИА «Новости».

"Мы говорили о том, каким образом можно было бы достичь решения и перейти к немедленному возобновлению поставок российского газа в Европу. Эти переговоры продолжатся с участием России и Украины, их будут проводить председатель правительства РФ Владимир ПУТИН и Украины - ТИМОШЕНКО", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.