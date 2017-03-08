Санкции США против РФ сохранятся до полного выполнения Минских соглашений и деоккупации Крыма - МИД Украины

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины по итогам встречи главы внешнеполитического ведомства Павла Климкина с секретарем Государственного департамента США Рексом Тиллерсоном.

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Глава украинского МИД поблагодарил за солидарность Соединенных Штатов в борьбе Украины против агрессии РФ. В этом контексте сказано, что последовательная практическая поддержка, которую оказывают США, позволила Украине добиться существенного прогресса в проведении комплексных социально-экономических преобразований и реформировании сектора безопасности и обороны.

«Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что США и впредь будут поддерживать Украину, а санкции США против РФ останутся в силе до полного выполнения Минских договоренностей, прекращения агрессии и деоккупации Донбасса и Крыма», - подчеркнули в ведомстве.

Собеседники также договорились работать над подготовкой встречи между президентами Украины и США.