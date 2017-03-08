Порошенко говорил, что Украина нуждается в тысяче противотанковых ракетных комплексов - сенатор США

Об этом сенатор США Ричард Дик Дурбин сказал во время сенатских слушаний на заседании подкомитета по финансированию Государственного департамента зарубежных операций и смежным программам Комитета по вопросам ассигнований Сената США.

Сенатор рассказал об одном из своих разговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

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"Я спросил президента, в чем вы нуждаетесь? И он ответил, что согласно Будапештскому меморандуму: мы отказались от тысячи ядерных боеголовок (1 тыс. 240 ядерных боеголовок - УНИАН), можете ли вы дать нам тысячу противотанковых ракетных комплексов?", - сказал Дурбин.

При этом сенатор сказал, что понял, о чем говорит украинская сторона.

"Они нуждаются в них для защиты Украины и чтобы остановить вторжение россиян на остальной территории страны", - заявил сенатор.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что Украина нуждается в 1 тыс. 240 противотанковых ракетных комплексов Javelin для сдерживания российской агрессии.

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"Мы нуждаемся только 1 тыс. 240 ракетных комплексов Javelin, и это вполне справедливо", - отметил Порошенко, отвечая на вопрос об оружии, которое необходимо украинской армии, чтобы сдерживать дальнейшую агрессию России и подконтрольных ей террористов.

К нему ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что Украина рассчитывает получить от Соединенных Штатов по меньшей мере тысячу противотанковых ракетных комплексов Javelin в случае широкомасштабного наступления России на Донбассе.