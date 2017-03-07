Россия в Гаагском суде пыталась дезинформировать мир о ситуации на Донбассе - дипломат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, судья Международного уголовного суда (2001-2005), представитель Украины в Совете ООН по правам человека (2006-2010) Владимир Василенко.

«Это демагогическое выступление, которое базируется на искажении фактов, вернее на дезинформации и суда, и мирового сообщества относительно ситуации, сложившейся на сегодняшний день (на Донбассе – УНИАН), которая порождена вооруженной агрессией России», - заявил он.

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«Путин в свое время говорил, что (так называемые «зеленые человечки») в военторге покупали оружие, в том числе и танки», - добавил Василенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в рамках слушаний в Гаагском суде представитель РФ Илья Рогачев заявил, что Россия не поставляет вооружение на Донбасс.

"Что касается поставки вооружения, то источником поставки является бывшее вооружение советской армии, находившееся в хранилищах, которые также были расположены в шахтах и захвачены повстанцами, или это вооружение, которое было оставлено украинской армией", - убеждает он.

Напомним, 6 марта в Гааге в рамках иска Украины против Российской Федерации Международный суд ООН начал слушания о применении предупредительных мер для России, которые должны защитить права украинских граждан.

Этот иск был подан 16 января 2017 года в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.