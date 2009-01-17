Губернатор Франковщины вернул Тимошенко обвинения в спаде производства

Председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Николай ПАЛИЙЧУК считает, что в спаде промышленного производства в области виновато правительство.

Как передает корреспондент УНИАН, так губернатор вчера прокомментировал журналистам критику в свой адрес, которая прозвучала на правительственном совещании 15 января.

«На совещании с председателями облгосадминистраций премьер критиковала некоторые области за низкие экономические показатели, в том числе Ивано-Франковскую область – за спад промышленного производства, - отметил руководитель Ивано-Франковской области. - Но в спаде производства виновато правительство».

По словам губернатора, вина правительства Юлии ТИМОШЕНКО заключается в том, что в январе 2008 года он своим постановлением не позволил нефтеперерабатывающим предприятиям производить нефтепродукты с низким содержанием серы 0,2%, что повлекло остановку «Нефтехимика Прикарпатья», который при мощности 2,5 млн. тонн нефти в год переработал только 450 тыс. тонн.

Н.ПАЛИЙЧУК считает, что «если не считать «Нефтехимика Прикарпатья», Ивано-Франковская область - на втором месте по приросту промышленности на 20%».

«Правительство на наши проблемы не реагирует», – отметил председатель облгосадминистрации. – В частности, по калушским проблемным предприятиям «Ориане», калийному и магниевому заводах, хотя область неоднократно обращалась по этим вопросам к правительству».