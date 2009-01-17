Тимошенко вылетела в Москву на газовые переговоры

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с однодневным рабочим визитом в Москву для проведения переговоров по газовому вопросу.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе визита Ю.ТИМОШЕНКО проведет переговоры с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ. С российской стороны в них примут участие, в частности, глава правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР, вице-премьер России Игорь СЕЧИН, министр энергетики России Сергей ШМАТКО.

Также в ходе визита запланировано участие Ю.ТИМОШЕНКО в Московской международной конференции глав государств и правительств по вопросу поставок российского газа европейским потребителям, которую в Кремле проведет Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Кроме того, запланирована встреча премьер-министра Украины с министром финансов Российской Федерации Алексеем КУДРИНЫМ.

В ходе визита премьер-министра сопровождают министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН, заместители министра финансов и иностранных дел Анатолий МЯРКОВСКИЙ и Константин ЕЛИСЕЕВ, а также председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА и его первый заместитель Игорь ДИДЕНКО.