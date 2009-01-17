Бакай прочит цену на газ для Украины в 450 долларов

Цена на российский газ для Украины не будет значительно отличатся от предложенных «Газпромом» 450 долларов за тысячу кубометров.

Об этом заявил в интервью «Зеркалу недели» заявил бывший руководитель НАК «Нафтогаз Украини» Игорь БАКАЙ.

«Я считаю, что цена на газ для Украины будет держаться на уровне 450 долл. Никто от этой цены не отступит», - сказал он.

По его словам, в увеличении цены на газ для Украины заинтересованы и в Европе, поскольку дорогой газ снизит конкурентоспособность продукции украинской промышленности.

«Речь идет о недобросовестной конкуренции: украинские предприятия получают газ по льготной цене, а европейские - по коммерческой, поэтому европейская продукция менее конкурентоспособна, нежели украинская. Например, химия, металлургия и др.», - пояснил И.БАКАЙ.