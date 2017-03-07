Адвокаты Насирова подали апелляцию и ожидают ее рассмотрения на следующей неделе

Защита отстраненного главы ГФС Романа Насирова подала жалобу на решение Соломенского суда. Об этом сообщил адвокат Игорь Черезов, пишет УП.

По его словам, рассмотрение апелляции может быть назначено не ранее, чем на следующей неделе.

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"Думаю, что это будет не раньше, чем на следующей неделе, потому что председательствующий судья Бобровник объявил, что полный текст решения объявит 9 марта, а значит до этого момента все материалы судебного производства не могут попасть в Апелляционный суд Киева", - сказал Черезов.

Напомним, сегодня ночью суд решил оставить отстраненного руководителя фискальной службы под стражей с возможностью выйти под залог.

Защитники Насирова также надеются перевести клиента из СИЗО в Феофанию. Они мотивируют это тем, что из больницы его еще не выписали, и Насиров является пациентом стационара.