ЕС на следующей неделе продлит санкции из-за угрозы Россией территориальной целостности Украины - СМИ

13:09, 07 марта 2017
Политика
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Евросоюз на следующей неделе продлит санкции за угрозу территориальной целостности Украины.

Санкції проти РФ коштували Євросоюзу 17,6 млрд євро у 2015 році / shutterstock.com

Об этом написал в Twitter брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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"Европейский Союз на следующей неделе продлит санкции против 150 человек и 37 организаций из Украины и России, которые угрожают территориальной целостности Украины", - написал Йозвяк.

Напомним, 3 марта Совет Европейского Союза утвердил решение продлить еще на один год санкции в виде замораживания активов в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников.

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Теги: #санкции#Евросоюз