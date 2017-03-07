ЕС на следующей неделе продлит санкции из-за угрозы Россией территориальной целостности Украины - СМИ

Об этом написал в Twitter брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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"Европейский Союз на следующей неделе продлит санкции против 150 человек и 37 организаций из Украины и России, которые угрожают территориальной целостности Украины", - написал Йозвяк.

Напомним, 3 марта Совет Европейского Союза утвердил решение продлить еще на один год санкции в виде замораживания активов в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников.