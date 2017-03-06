Признание ответственности России за преступления в Украине является лишь вопросом времени – Климпуш-Цинцадзе

Об этом Климпуш-Цинцадзе написала в своем микроблоге в Twitter.

«Слушание дела «Украина против России» в Международном суде ООН сегодня. Российские преступления в Украине настолько очевидны, что признание ответственности за них является лишь вопросом времени», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 марта, завершился первый день слушаний в Международном суде ООН дела "Украина против России", в рамках которых первоочередным вопросом рассматривался запрос Киева на введение временных мер для России, которые должны защитить права украинских граждан на обычную жизнь.

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Завтра, 7 марта, свои аргументы в суде представит Россия. После чего сторонам дается еще два дня, чтобы объяснить свои позиции. Результатом этих слушаний должно быть определение суда - удовлетворить или нет запрос Украины на введение временных мер. Решение будет окончательным и обязательным для выполнения всеми сторонами.

***Украина подала иск в Международный суд ООН 16 января 2017 г. с целью привлечения РФ к ответственности за поддержку терроризма на Донбассе и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.