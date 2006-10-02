Медведько хочет лишить ВР права увольнять Генпрокуроров

Верховную Раду нужно лишить права отправлять Генпрокурора в отставку. Об этом заявил Генпрокурор Украины Александр Медведько на международной научной конференции, сообщает 5 канал.

Генеральный прокурор заявил: "Необходимо упразднить институт высказывания недоверия Генеральному прокурору Украины со стороны Парламента, за которым следует его отставка. В демократической стране генпрокурор может нести юридическую ответственность, а не политическую, которой в сущности и является высказывание ему недоверия. Кроме того, существующий порядок освобождения Генпрокурора Украины от должности предоставляет Верховной Раде преимущества сравнительно с Президентом, что нарушает баланс между разными видами государственной власти".