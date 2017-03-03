"Минский" формат не самостоятельный, Геращенко ожидает активизации "нормандских" переговоров

Украина ожидает активизации работы "нормандского формата". Об этом во время встречи с министром иностранных дел Федеративной Республики Германии Зигмаром Габриэлем заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает «112 Украина».

Геращенко подчеркнула, что «минский» формат не является самостоятельным, а производным от «нормандского».

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"Сегодня есть очень серьезные опасения относительно невыполнения Минских соглашений со стороны РФ, мы будем об этом говорить больше, я думаю, и в этом контексте, я хочу акцентировать внимание, что "минский" формат не является самостоятельным, это производное от формата "нормандского", где Германия играет одну из ключевых ролей, за что мы вам еще раз очень благодарны. Мы очень ожидаем активизации "нормандского" формата и я убеждена, что это даст импульс и для работы Минских групп...", - сказала Геращенко.

Ранее, канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель подчеркнула, что Минские договоренности остаются основой для взаимодействия в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе.

Меркель напомнила, что в рамках конференции состоится встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.