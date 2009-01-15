Андриевский увидел, как Черновецкий опять наступает на грабли

Почти пятимиллиардное недовыполнение столичного бюджета-2008 ничему не научило столичную администрацию. Об этом заявил один из лидеров блока Виталия Кличко в Киевраде, глава Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Еще во время формирования бюджета-2008 мы предупреждали горадминистрацию, что бюджет нереальный и несбалансированный. В этом году ситуация повторяется. Черновецкий в который раз наступает на бюджетные грабли, а расплачиваться за это приходится киевлянам», - отметил политик.

По словам Андриевского, поступление в столичный бюджет от платы за землю в 2008 выполнены лишь на 80%, однако плановые показатели на 2009 год администрация увеличивает вдвое. То же касается поступлений от продажи земли – плановые показатели 2008 года выполнены лишь наполовину.

«Это значит, что в нынешнем году бюджет опять будет нереальным, недовыполненным – и опять киевлян ожидают отключения тепла, аварии на коммунальных сетях, не построенные детские садики и школы, отсутствие питания в больницах и задержки заработной платы бюджетникам», – подчеркнул Андриевский.