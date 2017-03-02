НАБУ передало Генпрокуратуре документы по экстрадиции Чауса

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Процессуальные документы НАБУ утверждают прокуроры САП.

Согласно информации, следующим шагом будет передача документов от ГПУ Молдове.

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Как сообщал УНИАН, 9 августа 2016 детективы НАБУ разоблачили Чауса при получении взятки в сумме 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск.

28 февраля судью Чауса задержали в Молдове.

Украинцам громкое задержание Чауса, скорее, запомнилось оригинальным способом хранения денег - в обычных стеклянных банках в огороде.