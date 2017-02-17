В Европарламенте спрогнозировали, когда Украина получит "безвиз"

Об этом говорится в письме евродепутатов, текст которого опубликован на сайте "Европейской правды".

Целью конференции было бы оценить прогресс, достигнутый Украиной, а также то, как Европа и Соединенные Штаты могут действеннее продолжать совместную поддержку.

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"Такая встреча дополнит празднование предоставления, в мае или июне этого года, безвизового режима поездок граждан Украины в страны Шенгенской зоны. Очень важно, чтобы мы стояли твердо и вместе на защите Украины, Европы и Америки", - говорится в письме.

Напомним, после окончательного утверждения Европарламентом механизм еще должен быть утвержден Советом ЕС, что ожидается 27 февраля. После этого могут начаться переговоры между Советом, Европарламентом и президентством относительно предоставления Украине безвизового режима.

Ранее журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк заявлял, что процесс визовой либерализации для Украины вступит в силу в начале июня 2017 года.