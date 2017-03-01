Порошенко обсудил со Штайнмайером очередную эскалацию агрессии РФ на Донбассе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

В частности, Порошенко подчеркнул ведущую роль, которую Германия и ее политическое руководство играет в процессе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

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«Собеседники детально обсудили новую эскалацию российской агрессии на Донбассе. Особое внимание было уделено обострению гуманитарной ситуации в районе Авдеевки, где российские боевики продолжают обстреливать гражданские объекты и, в частности, блокируют доступ к фильтрационной станции, что ставит под угрозу водоснабжение целого региона», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, боевики на Донбассе за минувшие сутки совершили 117 обстрелов в зоне АТО.