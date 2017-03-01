Порошенко обсудил со Штайнмайером очередную эскалацию агрессии РФ на Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, во время которого стороны обсудили новую эскалацию российской агрессии на Донбассе и обострение гуманитарной ситуации в районе Авдеевки.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.
В частности, Порошенко подчеркнул ведущую роль, которую Германия и ее политическое руководство играет в процессе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
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«Собеседники детально обсудили новую эскалацию российской агрессии на Донбассе. Особое внимание было уделено обострению гуманитарной ситуации в районе Авдеевки, где российские боевики продолжают обстреливать гражданские объекты и, в частности, блокируют доступ к фильтрационной станции, что ставит под угрозу водоснабжение целого региона», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, боевики на Донбассе за минувшие сутки совершили 117 обстрелов в зоне АТО.