Волонтеры узнали, как Кремль продвигал "русский мир" в Восточной Европе, финансируя радикалов

Так, согласно данным из полученной переписки, еще в 2014 году Усовский со своими идеями продвигать "русский мир" вышел на представителей российского олигарха Константина Малофеева, которого связывают со многими пророссийскими движениями и называют официальной кассой-прикрытием Кремля для проведения подрывных операций в Восточной Европе и странах СНГ, пишет Informnapalm.

Так, уже в августе 2014-го года Усовский получает 100 тысяч евро на организацию пророссийских митингов в поддержку Новороссии в Восточной Европе.

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Как отмечается, активные акции проводились в период с августа по октябрь 2014-го года. Позже, отчет по этим акциям Усовский рассылает всем потенциальным будущим партнерам.

По данным волонтеров, деньги на организацию акции выделил именно Малофеев, который в то время курировал направление "ДНР-ЛНР" во внешней политике России.

"Активные действия и антиукраинские акции в Польше проводились в августе-октябре 2014-го года. Усовский вышел на активистов правых движений из организации OWP (Obóz Wielkiej Polski), Samooborona Матеуша Пискорского и некоторых других активистов среднего звена", - говорится в сообщении волонтеров.

Согласно переписке, в конце октября 2014-го года Усовский едет в Москву для переговоров по второму этапу антиукраинских акций и продвижения идей «русского мира» в Восточной Европе, однако ему неожиданно отказывают.

"Судя по дальнейшей переписке, после первых Минских переговоров проект Новороссия передали от Малофеева структурам Суркова (помощник Путина - УНИАН) и Усовский оказался у разбитого корыта. Люди Суркова считали его ставленником Малофеева и не хотели делать дела через него, а Малофеев переключился на Балканы, где у Усовского не было связей и он не мог быть им чем-то полезен", - отметили волонтеры.

Кроме этого, волонтеры обнаружили "русский след" в акциях протеста у памятников УПА в Польше.

"Основная часть средств была потрачена на организацию митингов против Порошенко и украинской армии, за Новороссию и русский мир. Часть средств также пошла на борьбу с памятниками воинам УПА в Польше", - пояснили в волонтерской организации.

Как сообщал УНИАН, именно Усинский стоит за антиукраинскими акциями в Польше.