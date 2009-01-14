Тимошенко заявляет, что регионалы покрывают два банка

Фракция БЮТ инициирует принятие законопроекта о внесении изменений в процедуру назначения и увольнения председателя Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров. (Председаталь НБУ назначается и увольняется по представлению Президента - УНІАН).

«Мы инициируем на этой неделе слушание этого вопроса (о политике Нацбанка по рефинансированию банков и девальвации гривни – УНИАН) в Верховной Раде и будем инициировать изменения в закон о Национальном банке, который предоставит право отстранить руководство и возложить управление на Совет Национального банка для того, чтобы осуществлять все необходимые шаги», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр в очередной раз подчеркнула, что политика Национального банка по рефинансированию банков и девальвации национальной валюты является недопустимой.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что обсуждала вопрос отстранения руководства Нацбанка с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО уже в новом, 2009-м, году.

«Я хотела бы, чтобы этот вопрос снова был перенесен в публичную плоскость, и чтобы он был обсужден в Верховной Раде. Но, к сожалению, учитывая, что «Родовид-банк» и «Надра-банк», которые на коррупционной основе пользуются деньгами Национального банка, сегодня имеют принадлежность к Партии регионов, а Партия регионов не хотела, чтобы вопрос по кредитно-денежной политике Нацбанка, а именно, обменного курса, стоимости кредитных ресурсов, слушался в парламенте, потому что хотят покрывать своих и не хотят выносить этот вопрос на общее публичное обсуждение», - считает глава правительства.