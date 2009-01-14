Киев выжимает последние капли из резерва мазута?

Через непринятый бюджет Киев не может рассчитаться за энергоносители, ведь их поставщики требуют 100% предоплаты. Об этом заявил один из лидеров Блока Кличко в Киевраде, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский. По его словам, на месяц работы столичным ТЭЦ необходимо около 100 000 тонн мазута, а его цена достигает 250 миллионов гривень. Если столица в ближайшее время не приобретет энергоносители, то ее жителей ожидает отключения тепла и света.

«Персональная ответственность за холодные и темные дома будет лежать на Черновецком, - считает Дмитрий Андриевский. – Мэр медлит с принятием бюджета, пытаясь прикрыть собственные хозяйственные просчеты финансовым кризисом. Но финансовый кризис не имеет никакого отношения ни к космическому масштабу долга перед «Киевэнерго», ни к долгам за мазут за текущий месяц».

По мнению Дмитрия Андриевского, сегодня Киев выжимает последние капли из того резерва, который накапливался годами. «Киевляне должны знать, что все более частые случаи отключения света, тепла, другие бытовые неурядицы являются лишь предвестниками потенциального инфраструктурного коллапса. Его, в свою очередь, вызовет непрофессиональная хозяйственная деятельность Черновецкого, который, например, в 2008 году недовыполнил бюджет на 5 миллиардов. Киев - на грани банкротства, со всеми соответствующими последствиями», - сказал политик.