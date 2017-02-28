Точка в фактической оккупации Крыма была поставлена во время подписания "харьковских соглашений" 2010 года - Яценюк

"Президент Янукович очень хотел дешевый газ, потому что предыдущий газ был по 560 долларов. Он пошел на сделку с российским президентом: дешевый газ в обмен якобы на продление срока пребывания российского черноморского флота на территории Украины, а фактически - на российское военное присутствие на территории Украины", - цитирует Яценюка пресс-служба НФ.

Россия, подчеркнул Яценюк, "добивается того, чтобы на законных основаниях, вопреки Конституции страны, президент страны разрешил русской военной армаде расположить 25 тысяч российских военнослужащих с правом полного перемещения по территории Автономной Республики Крым без каких-либо согласований украинской власти": "Россия назначает своего министра обороны в Украине, который уничтожает украинские Вооруженные Силы. Россия имеет свою агентуру в Службе безопасности Украины, которая так же уничтожает национальную безопасность".

А события в Крыму в феврале 2014 года, по словам лидера "Народного фронта" - "это уже было завершение и легитимизация незаконной оккупации".

При этом Яценюк напомнил, что на тот момент в Украине при 142 тысячах Вооруженных сил "на бумаге", было 5 тысяч боеспособных военных: "В этот момент на границе Украина-Россия стоит военная группировка 100 тысяч военнослужащих. Россия потратила миллиарды долларов на модернизацию своей армии". И это, отметил он, кроме 25-ти тысяч российских войск в Крыму и нескольких десятков тысяч в Приднестровье.

"Замысел России был следующий: наши Вооруженные Силы идут на Крым. Мир не разбирается, что происходит в Крыму. Ведь туда зашли военнослужащие без опознавательных знаков, как делал Гитлер перед Второй мировой войной. И Россия выходит со своей пропагандистской машиной и говорит: "Идет война с русскоязычным населением". И на данный момент абсолютно понятно, что была готова полномасштабная агрессия с целью захвата всей Украины", - сказал Яценюк.

"Решение, которое было принято тогда, дало нам возможность сегодня быть в украинском Киеве, который охраняется украинскими войсками, и удержать украинское государство", - подчеркнул он.

Яценюк подчеркнул, что относительно путей возвращения Крыма "нет простого ответа": "Но кто верил, что Советский Союз распадется? Кто верил, что Берлинская стена упадет? Что страны Балтии станут членами НАТО? Польша станет членом Европейского Союза? Кто три года назад верил, что Украина останется суверенным государством, какой она сегодня является? Поэтому придет время, и мы вернем свои территории".