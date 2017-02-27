"Был ультиматум": Турчинов рассказал о планах РФ штурмовать все украинские воинские части в Крыму в 2014 году

"Вечером первого марта ко мне приезжают руководители Минобороны и Генштаба. Говорят, что ГШ РФ передал ультиматум до 24:00 всем украинским военным в Крыму сложить оружие и сдаться, иначе они начинают штурм всех мест дислокации наших в/ч в Крыму. Силы не равны, - говорит министр, - они во много раз превосходят нас в численности, вооружении и подготовке, при этом их активно поддерживает значительная часть отравленного российской пропагандой населения Крыма. Нужно на политическом уровне попытаться не допустить захвата наших позиций", - рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, после этого он поручил связистам соединить его с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Но, как и предупреждал Нарышкин, с ним в Кремле не соединяют. Тогда поручаю найти Нарышкина. Соединяют. Пытаюсь говорить, чтобы не было слышно в голосе волнения: "Мы получили ультиматум вашего генштаба. Передайте Путину, я дал команду в случае штурма вести огонь на поражение. Вся кровь будет на вас, как на агрессорах, и вы для всего мира будете военными преступниками, ответственными за тысячи смертей". Нарышкин пообещал все это передать Путину", - рассказал секретарь СНБО.

Вместе с тем Турчинов отметил, что в какой-то степени блефовал, поскольку реально понимал, что его команду выполнят далеко не все военнослужащие ВСУ в Крыму.

"При этом, они хорошо знали наше реальное положение. Но других вариантов у меня не было. Они отменили штурм, и мы получили жизненно важное для нас дополнительное время", - добавил секретарь СНБО.

Справка УНИАН. С 27 февраля 2014 года вооруженные люди без различительных знаков блокировали и захватывали военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

18 марта в Кремле Путин и представители нелегитимной власти Крыма подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов.

Практически все страны мира не признали территориального разделения Украины, осудив действия Кремля.