Украине не нужно и нельзя восстанавливать ядерный потенциал – Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Украине не нужно восстанавливать ядерный потенциал, пишет «112 Украина».

Он подчеркнул, что «Единственный путь был - отдать ядерное оружие. И единственный путь для человечества - прекратить изготовления ядерного оружия".

На вопрос, нужно ли Украине восстанавливать свой ядерный потенциал, Кравчук ответил отрицательно.

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"Во-первых, нельзя, а во-вторых - не надо", - сказал экс-президент, подчеркнув "А вы представьте, что наше ядерное оружие действует, вот мы его здесь сделали, должны здесь восстановить его, есть все, чтобы ядерное оружие производить и ставить на носители. Ядерная бомба была изготовлена на территории России, у Арзамаса. Все боеголовки, 165 - стратегические, а каждая несла по 5 зарядов, это 700, все направлены на США и срок их действия истекал в 1997 году. В 1997 году надо было снять боеголовки и куда отдать? В Россию ", - говорит Кравчук.

Как сообщал УНИАН, слова президента США Дональда Трампа о возможном прекращении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и потенциального наращивания ядерного арсенала вызвали беспокойство у главы международного комитета Совета Федерации РФ Константина Косачева.