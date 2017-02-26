Украине не нужно и нельзя восстанавливать ядерный потенциал – Кравчук
Кравчук подчеркнул, что для Украины единственным шагом было отдать ядерное оружие.
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Украине не нужно восстанавливать ядерный потенциал, пишет «112 Украина».
Он подчеркнул, что «Единственный путь был - отдать ядерное оружие. И единственный путь для человечества - прекратить изготовления ядерного оружия".
На вопрос, нужно ли Украине восстанавливать свой ядерный потенциал, Кравчук ответил отрицательно.
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"Во-первых, нельзя, а во-вторых - не надо", - сказал экс-президент, подчеркнув "А вы представьте, что наше ядерное оружие действует, вот мы его здесь сделали, должны здесь восстановить его, есть все, чтобы ядерное оружие производить и ставить на носители. Ядерная бомба была изготовлена на территории России, у Арзамаса. Все боеголовки, 165 - стратегические, а каждая несла по 5 зарядов, это 700, все направлены на США и срок их действия истекал в 1997 году. В 1997 году надо было снять боеголовки и куда отдать? В Россию ", - говорит Кравчук.
Как сообщал УНИАН, слова президента США Дональда Трампа о возможном прекращении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и потенциального наращивания ядерного арсенала вызвали беспокойство у главы международного комитета Совета Федерации РФ Константина Косачева.